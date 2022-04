„Gaudi-Video“ führte zu illegalen Baggerfahren

Die vorerst unbekannten Täten nahmen in der Nacht zum 29. März bei einer Unterführung in Pernau bei einer dortigen Baustelle einen Bagger in Betrieb und fuhr gegen ein Geländer und mit einem Reifen hing die Maschine in der Luft. Weiters wurde auch am Geländer der Unterführung ein erheblicher Schaden verursacht. Auch die Baumaschine wurde beschädigt. Die Spurensicherung konnte am Tatort einige Spuren und auch Videoüberwachungsaufnahmen sichern.