Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Nenzing bereit

Die ersten Flüchtlinge bereits angekommen

Das Ankunftszentrum dient in erster Linie dazu, die Grundbedürfnisse von aus der Ukraine ankommenden Personen abzudecken, informierte am Freitag Landesrat Christian Gantner (ÖVP): „Nach ein bis zwei Wochen sollen die Personen in geeignete kleinere Quartiere vermittelt werden.“ Am späten Freitagnachmittag wurden die ersten 50 Flüchtlinge aus der Ukraine in Nenzing untergebracht.