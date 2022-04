Olympiaheld Strolz inspirierte Ex-Staatsmeister

Jene Geschichte, die Johannes Strolz in diesem Winter geschrieben hat, ist exakt der Stoff, aus dem in Hollywood Drehbücher gemacht werden. „From zero, to hero!“ Aus allen Kadern eliminiert, raste der 29-jährige Warther in Adelboden (Sz) zu seinem Weltcup-Debütsieg und später bei Olympia in Peking zu zwei Gold- und einer Silber-Medaille.