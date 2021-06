„Leider bin ich schon etwas zu alt für das System“

Nein, zu gut glaub ich nicht. Die Betreuung ist einfach etwas, woran man sich gewöhnt. Vielleicht tun sich Athleten schwerer, die von Anfang an und immer in einem ÖSV-Kader waren und nie etwas in Eigenregie machen mussten. Da tun sich Athleten, die im Jugendalter noch nicht gut genug für den ÖSV waren und sich vieles selber erarbeiten mussten – so wie es bei mir der Fall war – schon leichter. Egal ob es organisatorische Dinge sind, die Beschaffung von Startplätzen oder die Skipräparierung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ihnen zu gut gehen. Das ist ja schließlich auch das, was einen Verband ausmacht. Dass man sagen kann: Wir haben einen Physiotherapeuten, wir organisieren euch die Hotels, wir haben Serviceleute. Ihr müsst euch einfach nur aufs Skifahren konzentrieren. Das ist schon etwas, was die Arbeit sehr erleichtern kann. Wenn du als Rennfahrer nicht überlegen musst, was du am Abend kochen wirst oder du darauf hoffen musst, dass der Supermarkt noch offen hat, wenn du vom Training zurückkommst… Darum ist es schon gut, dass dir in den nationalen Verbänden all das abgenommen wird. Andererseits: Wenn man nie erlebt hat, was es heißt, selbst etwas zu organisieren, auf sich selbst gestellt zu sein, dann tut man sich viel schwerer, wenn man in eine Situation kommt, in der es gar nicht anders geht…