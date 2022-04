Schneller schlank mit „Hara hachi bu“

Neue Broschüre: „Darm - das Zentrum der Gesundheit. So sorgen Sie für gute Verdauung“ - momentan in der Apotheke!

Zahllose Diäten, Ratgeber, Apps und diverse Fitnesstrends, die für sich den einzig richtigen Weg in Richtung Traumfigur und Wunschgewicht versprechen. Aber wie geht es wirklich? Mit einer langfristigen Ernährungsumstellung können Sie Ihr Körpergewicht reduzieren und dabei Ihre Gesundheit optimal unterstützen. Welche(ge-)wichtige Rolle zudem der Darm auch für die seelische Gesundheit spielt, lesen Sie in der neuen Broschüre „Darm - das Zentrum der Gesundheit. So sorgen Sie für gute Verdauung.“ Darüber hinaus erfahren Sie, welcher Zusammenhang zwischen Cholesterin und Herz-Kreislauferkrankungen besteht und was Sie gegen Verdauungsprobleme wie etwa Sodbrennen oder Verstopfung tun können.