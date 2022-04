„Ich habe den längeren Atem als das Coronavirus!“

Extreme Kopfschmerzen, Übelkeit und bleierne Müdigkeit - so begann bei Alexandra L. Covid-19. Vier bis fünf Tage später verlor sie noch den Geruch- und Geschmacksinn. „Etwa am 9. Tag bekam ich Probleme beim Atmen. Nach drei Wochen Krankenstand ging ich wieder zur Arbeit. Aber ich war am nächsten Tag immer wieder total erschöpft“, erzählt die 59-jährige Krankenschwester. „Ich habe trotzdem weitergemacht, bis ich einfach nicht mehr konnte. Außerdem besserte sich meine Atemnot nicht.“