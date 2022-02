Long Covid: Der lange Weg zurück ins Leben

Christa Baumann: „Ich fühlte mich nur noch müde“

Christa Baumann (53) hatte sich im März 2021 mit Corona angesteckt, bei ihrem Ehemann. „Während ich ,bloß‘ an Hals- und Kopfweh, Schnupfen und mitunter an Fieber bis zu 38,5 Grad litt, verschlechterte sich sein Zustand am zehnten Tag so sehr, dass er in einem Spital aufgenommen werden musste. Er konnte da kaum noch atmen, und er hatte viel zu wenig Sauerstoff im Blut.“ Nach zwei Wochen in stationärer Behandlung wurde er aus dem Krankenhaus entlassen: „Es ging ihm wieder halbwegs gut, und auch ich fühlte mich okay.“ Doch bald stellten sich bei der Unternehmerin schlimme Probleme ein: „Ich fühlte mich völlig kraftlos; hatte Beklemmungen, war ständig extrem müde.“