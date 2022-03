Mehr Peitsche als Zuckerbrot - das sorgt für Frust

Kommunistische Bauten reihen sich an moderne Häuser – das Stadtbild von Skopje ist alles andere als einheitlich. So verwundert es auch nicht, dass die Menschen in ihren Haltungen gespalten sind. Viele haben sich prowestlich und proeuropäisch ausgerichtet. Gleichzeitig haben sie es satt, in der Warteschleife der EU zu hängen, und sie haben die ständig neu gestellten Bedingungen satt, die es zu erfüllen gilt, um weiterzukommen. Der Frust ist groß, jüngste Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in die EU schwindet.