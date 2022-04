Die wichtigsten Tipps zum Thema Reisestorno

Experte rät zu Stornoversicherung

„Wir raten, vor allem in der heutigen Zeit, bei Reisebuchungen zum Abschluss einer Reise- und Stornoversicherung“, so Jurist Schranz. Was die meisten Österreicher (Grafik) auch tun. Eine Stornoversicherung ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine teure Reise lange im Voraus buchen. Informieren Sie sich vorher, welche Risiken tatsächlich abgedeckt sind, lesen Sie das Kleingedruckte. Reiseversicherungen zahlen zum Beispiel - wenn Sie aufgrund der Pandemie stornieren - nur dann, wenn Sie oder Ihre Angehörigen selbst erkranken. Und manche Anbieter, wenn Sie in Quarantäne müssen. Nicht versichert ist ein Storno, wenn man sich wegen steigender Fallzahlen am Urlaubsort Sorgen macht.