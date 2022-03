Wien erteilt Teststraßen vor Heimen eine Absage

Testgrund soll angeklickt werden können

Festgeschrieben werden die zusätzlichen Testmöglichkeiten in der neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums, die noch auf sich warten lässt. In Wien bereitet man sich trotzdem schon so gut es geht auf die angekündigten Neuerungen vor. So soll es auf der „Alles gurgelt“-Website Buttons geben, wo der Grund für einen Test - also etwa ein Besuch im Pflegeheim oder Halsschmerzen - angeklickt werden kann. Wie dies überprüft werden soll, bleibt ungewiss. Offenbar wird wieder stark auf Eigenverantwortung gesetzt.