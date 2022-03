Sechs Mitarbeiter der Wiener Linien in Isolation

Ein Schlafraum, zwei Küchen

Damit die Wiener aber weiterhin von A nach B kommen, haben sich sechs Mitarbeiter freiwillig bereit erklärt, sich in Isolation zu begeben. Samstag um 5.30 Uhr trafen sie in der Betriebsleitstelle in Erdberg ein. Den Mitarbeitern stehen ein gemeinsamer Schlafraum, zwei Küchen sowie sanitäre Anlagen zur Verfügung.