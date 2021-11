Job mit Down-Syndrom? Für Alex (27) keine Barriere

Ein „Schmähführer“, Hobby-Sportler und Tänzer

Anders als Cathi liebt Alex die Arbeit im Bioladen. An seinem Job als Lebensmittelfachverkäufer mag er vor allem den Kundenkontakt. Bald hätte wieder der Punschstand vor dem Geschäft öffnen sollen. Er freute sich sehr, hätte dort wieder Punsch ausgeschenkt: „Weil er da mit so vielen verschiedenen Menschen plaudern und Schmäh führen kann“, wie seine Mutter schmunzelnd erzählt. In einem Bioladen ist er gut aufgehoben, denn Kochen zählt zu eines seiner vielen Hobbys. Auf die Frage nach seinem Lieblingsessen gibt er wie aus der Pistole geschossen „Gemüse!“ als Antwort an. „Deswegen bin ich auch so schlank“, erklärt er lachend. „Ich esse immer gesunde Sachen, damit ich fit bleibe“, erzählt der ambitionierte Hobby-Sportler.