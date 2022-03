Ein Kämpfer für Menschlichkeit

„Dieser Krieg ist kein Krieg gegen ein Land, sondern ein Krieg gegen Menschen“, sagt er zur „Krone“, als er die vielen Frauen und Kinder an der ukrainisch-rumänischen Grenzen sieht, die zu Fuß vor dem schrecklichen Krieg flüchten. Jetzt hat er gemeinsam mit Veranstalter Ewald Tatar ein Solidaritätskonzert der Superlative für die Ukraine aus dem Boden gestampft. Schon einmal hat er Kapazunder wie Die Toten Hosen oder Zucchero für den Dienst an der guten Sache nach Wien gelockt. Über 200.000 Menschen strömten damals zu einem Benefizkonzert auf den Heldenplatz. Nun ist am 19. März mit einem erneut starken Line-Up das Ernst-Happel-Stadion dran. Verdient unser Wiener der Woche!