„Mama Austria“ hilft Ukraine

Tippel kümmerte sich darum, dass auch alle einen Platz im Grätzel erhielten. 14 Jahre lang ermöglichte sie so Hunderten Kindern einen schönen Sommerurlaub. Die Rentnerin selbst besuchte das Heim in der Ukraine auch schon vier Mal. Obwohl sie nun fast nicht mehr gehen kann, sammelt sie weiter Spenden. „Einmal noch möchte ich das Kinderheim in Kiew besuchen“, so Tippel. „Mama Austria“ - unsere Wienerin der Woche!