Oman: Erfrischende Oase im Orient

Der nächste landschaftliche Gegensatz folgt mit dem Hajar-Gebirge und dem höchsten Berg des Oman, dem Jebel Shams, samt Ausblick in die 1000 m tiefe Wadi-Nakhar-Schlucht, die als „Grand Canyon“ des Oman bezeichnet wird. In den senkrecht abfallenden Felswänden legte man früher Terrassenfelder an. Ursprünglich wird es wieder in Al Hamra, einer der ältesten und am besten erhaltenen Städte des Oman.