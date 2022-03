Nehammer: „Putin hat neues Spielfeld eröffnet“

Die Ankündigung von Russlands Präsident Wladimir Putin, Gaslieferungen müssten „unfreundliche Staaten“ in Zukunft in Rubel bezahlen, verschärft die Ängste vor einer Krise am Energiemarkt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gab sich vor dem EU-Gipfel in Brüssel zurückhaltend: „Es ist auf jeden Fall ein neues Spielfeld eröffnet, die Frage wird sein, müssen wir uns auf dieses begeben oder nicht.“