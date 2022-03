Nehammer gegen Boykott russischer Gaslieferungen

Auch Selenskyj per Video dabei

Auf der Tagesordnung steht am Donnerstag und Freitag in Brüssel zudem die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die EU ist seit Beginn des Krieges eng abgestimmt mit den USA und anderen internationalen Partnern vorgegangen. Wie bereits bei einem Gipfel im Februar soll zudem auch dieses Mal der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden.