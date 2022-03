Gute Laune gegen die schwere Alltagsdepression

Das Uber wird mit der App bestellt. Man bezahlt seinen Fixpreis für die angegebene Fahrtstrecke und Fahrer als auch Fahrgast haben gegenseitigen Zugriff auf Namen und Daten. „Die Leute kommen dadurch seltener auf blöde Ideen. Früher wurde ich in der Nacht bei Lokalen oder irgendwo am Straßenrand herangewunken und dann gab es viele ungute Situationen. Das passiert nicht mehr. Alle Fahrgäste wissen, dass ich mich in der Uber-Zentrale beschweren kann. Sie haben ein Konto in der App und sind nicht anonym. Dadurch verhalten sie sich besser.“ Und wenn doch einmal einer über die Stränge schlägt? „Wenn ich schon beim Ranfahren merke, dass der Gast völlig besoffen ist, dann nehme ich in gar nicht mit. Muss ich ja auch nicht.“