Im Nachtleben gegen den kollektiven Weltschmerz

Montagnacht. Ein eiskalter Wind zieht über den leergefegten Gürtel, die Menschen an der angrenzenden U6-Station kann man an einer Hand abzählen. Ein vorerst letztes Mal gilt montags die Sperrstunde um Mitternacht, aber die meisten Beisln in der Gegend sind etwas kulanter und geben den Stammkunden noch einige extra Minuten Gnadenfrist, um das Fluchtachterl gebührend leeren zu können. Mein Uber-Fahrer Dusan rauscht anfangs geschwind an mir vorbei und mokiert sich gleich nach dem Einsteigen über die ungenaue Positionsbeschreibung der App. „Jedes Mal dasselbe. Der Kunde gibt seine aktuelle Position an und steht dann doch ein paar Meter weiter entfernt. Das muss wohl an diesem GPS liegen, ein Teufelszeug.“