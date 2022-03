Im Wandel der Zeit: Erinnerungen ans Nachtleben

Der Wiener hat anscheinend nicht nur ein goldenes Herz, er lebte einst auch in goldenen Zeiten. Zumindest wenn er Taxler war, so ich meinem heutigen Fahrer Nemanja glauben kann. „Damals habe ich in zwei bis drei Stunden oft 4000 Schilling verdient. Überhaupt kein Problem.“ Nemanja ist ein alter Hase im hiesigen Taxigeschäft und schon seit 1988 an Bord. Um sich das vielleicht etwas bildlicher zu vergegenwärtigen: 1988 gab es noch die DDR, die Niederländer werden Fußball-Europameister mit einem Finalsieg gegen die UDSSR und Thomas Bernhard stach mit seinem Stück „Heldenplatz“ am Wiener Burgtheater zum 50. Jahrestag des Anschlusses von Österreich mitten in die Volkseele. Nemanja befand sich damals in seinen 20ern und bemerkte sofort, dass dies die richtige Branche für ihn wäre.