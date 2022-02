Geschwindigkeit pur: Keine Zeit zum Durchatmen

Mohammed arbeitete jahrelang in einer Liesinger Druckerei und war für diese Aufgabe zuständig. Bis 2010 führte er die Tätigkeit aus, danach übernahmen die Maschinen die Oberhand und radierten den Job mehr oder weniger aus. „Wir waren früher 30-35 Leute, die in der Druckerei arbeiteten“, erinnert er sich zurück, „heute sind meines Wissens noch drei übrig, die aber mehrere Aufgaben absolvieren.“ Lose Beilagenblätter, Kuverts oder auch Broschüren hat der Endvierziger jahrelang in Tageszeitungen gesteckt, was natürlich nicht spurlos an seinem Körper vorüberging. „Nicht nur die Hände und Arme beginnen dadurch zu schmerzen. Das geht in den ganzen Bewegungsapparat über. Ich hatte ständig Nackenschmerzen und auch die Bandscheibe hat darunter gelitten.“