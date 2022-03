Am Ende trifft es doch immer nur die Kleinen

Der drohende Klang der Sirenen, der ständige Lärm von Erschütterungen und die nackte Angst der Menschen sind Branko noch immer allgegenwärtig. Dabei liegt der Kosovokrieg schon mehr als 20 Jahre zurück. Doch Leid und Schrecken vergisst man nicht. Während er mich an einem viel zu warmen Märzmorgen Richtung Flughafen fährt, reden wir natürlich über den furchtbaren Krieg in der Ukraine. Egal, wie sehr man es auch versucht, man kommt nicht daran vorbei. Das Thema ist omnipräsent und weckt in Branko böse Erinnerungen an seine eigene Vergangenheit. Der Serbe lebte an der Grenze zum Kosovo und bekam die Luftangriffe und Bombardierungen der NATO direkt mit. „Was Putin in der Ukraine macht ist schrecklich“, zeigt er sich erschüttert, „es ist durch nichts zu entschuldigen. Aber dass die Amerikaner uns damals angriffen, das wurde in der Welt einfach zur Kenntnis genommen.“