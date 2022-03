Kritik an politischem Hickhack zu neuer Verordnung

„In den Spitälern herrscht Anarchie“, erklärte jüngst eine Pflegerin aus Baden in der „Krone“. Mit dem neuen Patienten-Höchststand haben die Zustände in den Kliniken am Mittwoch sogar einen neuen Tiefpunkt erreicht. 620 Landsleute müssen ob der Schwere ihrer Erkrankung auf Normal-, weitere 35 auf Intensivstationen behandelt werden. Höchste Zeit also, die Welle zu brechen? Sollte man meinen.