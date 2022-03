Belagszahlen in den NÖ-Kliniken steigen weiter an

Die Masken fallen, die Clubs sperren wieder auf, und auch den Grünen Pass braucht es schon bald nicht mehr. Auch wenn es in der Bundesregierung niemand so richtig aussprechen möchte, wird die Corona-Pandemie damit nun neuerlich quasi für beendet erklärt. Ob diesmal auch zu Recht, wird sich erst weisen. Definitiv noch nicht vorbei ist die Pandemie aber in den NÖ-Kliniken. Ob der weiterhin hohen Fallzahlen (4486 Ansteckungen am Dienstag) bleibt die Lage rund um die Spitäler angespannt. Ein weiterer Anstieg der Patientenzahl auf den Normalstationen gilt als fix. „Solange die Fallzahlen hoch bleiben, bleibt auch die Belastung in den Spitälern hoch“, heißt es aus dem Krisenstab des Landes. Insgesamt 460 Corona-Patienten werden derzeit klinisch – 21 davon auf Intensivstationen versorgt.