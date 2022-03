Europas Seen enthalten mehr Mikroplastik

Die Konzentration an Mikroplastik in europäischen Seen hängt eng damit zusammen, wie stark der Mensch in ihrem Umfeld aktiv ist. Ein internationales Team mit österreichischer Beteiligung fand heraus, dass bisherige Studien zur Verunreinigung der Seen den Gehalt an kleinsten Plastikpartikeln eher unterschätzten. Mikroorganismen können die Belastung reduzieren.