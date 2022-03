Brände nahe stillgelegtem AKW Tschernobyl

Acht der 15 ukrainischen Reaktoren in Betrieb

Weiters gab die Behörde, dass acht der 15 Reaktoren des Landes weiterhin in Betrieb seien, darunter die beiden im AKW Saporischschja, drei in Riwne, einer in Chmelnyzkyj und zwei in der Südukraine. Die Strahlungswerte lägen in den AKW im normalen Bereich und die Sicherheitssysteme funktionierten, so die Behörde.