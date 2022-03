Während Urlaub aus Wohnung „delogiert“

Einen wahren Schock erlebte Wolfgang Schwenke, als er von seinem Urlaub zurück in seine Wohnung kam. Er fand sie völlig leer vor. Die Vermieterin sagte nur, dass sie die Wohnung dringend für einen Freund brauchen würde. Herr Schwenke war völlig verzweifelt, als er zunächst vor seiner versperrten Wohnung stand, denn das Schloss wurde in seiner Abwesenheit ebenfalls getauscht. Angeblich hat die Vermieterin sein Eigentum zwischengelagert. Die Polizei könne nichts tun, die Mieterhilfe hat Unterstützung versprochen, auch ein Anwalt wurde eingeschaltet. Die Vermieterin schildert die Situation ganz anders. Sie konnte Herrn Schwenke nicht erreichen und als sie die Räumlichkeiten betrat, fand sie eine „Messi-Wohnung“ vor. Sie will den Mieter schnellstens loswerden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.