Fußgängerin von Polizeiauto angefahren

Als sie an der Straßenbahn in Schrittgeschwindigkeit vorbeifuhren, kollidierte das Dienstkraftfahrzeug mit einer Fußgängerin. Die Grazerin wurde dabei mit dem Gehäuse eines Seitenspiegels erfasst und zu Boden gestoßen. Die Polizisten und ein Zeuge leisteten der 53-Jährigen sofort Erste-Hilfe und verständigten die Rettung. Die Frau erlitt leichte Verletzung wurde in das LKH-Graz transportiert.