VW schickt Fahrzeugflotte für Daten auf die Straße

Der deutsche Autohersteller VW treibt die Entwicklung einer einheitlichen Softwareplattform voran und schickt eine Fahrzeugflotte für die Datensammlung in den Straßenverkehr. Nachdem erste Wagen in Deutschland und dem Silicon Valley in den USA bereits unterwegs sind, wird die Entwicklungsflotte nun auf mehrere hundert Serienfahrzeuge verschiedener Marken ausgeweitet, wie die Softwaretochter Cariad des deutschen Konzerns am Dienstag mitteilte.