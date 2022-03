Stromausfall sorgte für Beunruhigung in Graz

Als am Dienstagvormittag im Grazer Bezirk St. Leonhard plötzlich in hunderten Haushalten die Lichter ausgingen - und auch die Ampeln auf den Straßen ausfielen - machte sich Unruhe breit. Für etwa eine halbe Stunde, zwischen 8.45 und 9.15 Uhr, kam es in diesem Bereich zu einem totalen Stromausfall.