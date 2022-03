Malmö: 2 Frauen nach Gewalttat an Schule gestorben

Im schwedischen Malmö sind am Montagabend bei einer Gewalttat an einem Gymnasium zwei Frauen getötet worden. Die beiden seien an der Schule angestellt gewesen und an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt gestorben. Zu weiteren Details sowie den Hintergründen der Tat hält sich die Polizei noch bedeckt, doch sei ein 18-jähriger Schüler festgenommen worden. Laut Medienberichten soll dieser mit einer Axt und einem Messer bewaffnet gewesen sein.