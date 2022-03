„Krone“ sucht die desolatesten Straßen Kärntens

Am Weg in die Schule oder die Arbeit kommen Sie bei einer besonders kaputten Straße vorbei? Melden Sie sich! Wir wollen aufzeigen, wo in Kärnten Buckelpisten, Stiefkinder und Schützengräben vorhanden sind. Schicken Sie Ihre Infos und Fotos an kaerntner@kronenzeitung.at