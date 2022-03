Medaillenjagd im Zeichen der fünf Ringe

Reges Treiben herrschte gestern am Flughafen in Wien, von wo aus das österreichische Aufgebot für die 14. Europäischen Olympischen Jugend-Winterspiele (EYOF) in Richtung Vuokatti (Fin) abhob. Mit an Bord waren auch acht Salzburger Athleten, darunter Eiskunstläuferin Lisa Amaechi. „Ich freue mich sehr und will Erfahrungen für meine weitere Karriere sammeln“, erklärte die 17-Jährige. Eine Medaille gab Kombinierer Severin Reiter als Ziel aus. „Ich sehe mich nicht als Topfavorit, hoffe aber, dass eine Medaille rausschaut“, grinste der Goldegger, der Team-Bronze bei der Junioren-WM gewann.