Hinter nächtlichem Dom-Geläut steckt Hackerangriff

Auch noch die Alarmanlage ausgelöst

Der Geistliche machte sich sofort auf den Weg in die Kirche. „Dabei habe ich auch noch die Alarmanlage ausgelöst. Aber das war mir in dem Fall auch schon egal. Ich bin rasch in die Sakristei gelaufen und habe versucht, die Glocken auszuschalten. Nach mehreren Anläufen ist es mir dann gelungen“, so Faber.