Putin verlor nach 3 Wochen Krieg schon 5 Generäle

Die Todesumstände sind oft unklar. Ein Scharfschütze soll Suchowetzki getötet haben, Mitjajew bei Mariupol in einen Hinterhalt geraten sein, von seinem Körper zirkulieren Bilder. In mindestens einem Fall war Artillerie oder eine Drohne im Einsatz. Bei Kriegsbeginn ging man von 20 Generälen der Russen in der Ukraine aus. Die US-Armee verlor in den vergangenen 50 Jahren einen General, das war 2014 in Kabul.