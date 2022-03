Moskau & Kiew: Knackpunkte bei Friedensgesprächen

Kommentar von Christian Hauenstein

Moskau und Kiew werfen einander vor, bei den Verhandlungen auf Zeit zu setzen. Die Gespräche also in die Länge zu ziehen. Tatsächlich dürfte das wohl auf beide Konfliktparteien zutreffen. Sowohl die Ukraine als auch Russland hoffen dabei auf militärische Erfolge, die ihnen in den Gesprächen eine stärkere Position verschaffen sollen. Auf Kosten der Menschen, deren Leiden und Sterben kein Ende nimmt.