Putins Lügen-Baron: Außenminister Lawrow

Putin hatte seine Invasionspläne auch innerhalb des Kreml-Apparats supergeheim gehalten. Das Staats-TV hatte die russische Bevölkerung deshalb darauf nicht vorbereitet, und auch die 100.000 „Manöver-Truppen“ an der ukrainischen Grenze sollen erst zehn Minuten vorher den Marschbefehl über die Grenze erhalten haben. Deshalb waren die Soldaten in der Anfangsphase des Krieges auch so irritiert. Doch die russische Armee folgt seit jeher dem alten Sprichwort: „Der Bauer spannt zwar langsam an, aber dann kann ihn nichts mehr aufhalten.“