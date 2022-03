Vier dezentrale Stellen zur Registrierung in Tirol

Zusätzlich zum Haus Marillac in Innsbruck können sich Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, an vier weiteren Orten in Tirol registrieren. Die beiden Erfassungsstellen bei den Polizeidienststellen in Lienz und Kufstein ist bereits länger in Betrieb, seit Donnerstag kann man sich auch an die Polizeiinspektionen Landeck und Reutte wenden.