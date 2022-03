Flüchtlingskrise: Wie Tirol sich vorbereitet

Schreiben an Hotel-Betriebe

Mit der Wirtschaftskammer sei man in Gesprächen über Busshuttles in Unterkünfte für ankommende Flüchtlinge. Der Innsbrucker Tourismusverbandsobmann Mario Gerber und VP-Tourismussprecher im Landtag bat Hoteliers im ganzen Land um Platz in Mitarbeiterhäusern, aber auch in Betrieben selbst. Die Entschädigung des Landes beträgt 60 Euro netto pro Person im Monat ohne Betriebskosten, diese würden extra vergütet. NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer forderte in seiner Wortmeldung den russischen Hotelbesitzer Andrey Metelskiy auf, seine drei Hotels in Tirol für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.