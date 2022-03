Eine erste Anlaufstelle für Vertriebene in Tirol

Hinweisschilder in ukrainischer Sprache lotsen die angekommenen Flüchtlinge zum Infopoint am Innsbrucker Hauptbahnhof. Hier warten Informationsblätter auf Ukrainisch, Englisch oder Deutsch und ein Mitarbeiter der Tiroler Sozialen Dienste GmbH. Am Dienstagvormittag blieb es ruhig. Bis 11 Uhr kam niemand mit dem Zug an. „Am Montag waren es etwa 30 bis 40 Leute“, schätzt ein Mitarbeiter.