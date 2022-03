Neue Hüfte im Doppelpack

„Ich konnte kaum mehr ohne Beschwerden liegen“

„Voriges Jahr im Frühling sind meine in Oberschenkel und Knie ausstrahlenden Schmerzen im Bereich beider Hüften so schlimm geworden, dass ich kaum mehr beschwerdefrei liegen konnte. Ich war nur noch in der Lage, kurze Strecken zu Fuß zurück zu legen. Besonders arg schmerzte es beim Gehen auf unebenem Gelände“, erinnert sich Walter Blöch. Als Ursache stand rasch eine sehr schwere, beidseitige Abnützung der Hüftgelenke fest. Da Tabletten und Injektionen keine Besserung brachten, wollte der noch immer berufstätige Unternehmer eine Reha-Behandlung im Nuhr Medical Center in Senftenberg versuchen.