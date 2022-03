Wahlsonntag als „Frischzellenkur“ in den Pfarren

Am Sonntag wird wieder gewählt – und diesmal mit himmlischem Beistand. Bei der Pfarrgemeinderatswahl werden heuer die Rollen in den Kirchengemeinden wieder neu verteilt. Als eine Art „Frischzellenkur“ soll alle fünf Jahre auch die Jugend Möglichkeiten der Beteiligung und Mitbestimmung erhalten. „Wir brauchen junge Menschen mit neuen Ideen. Das ist ganz wichtig, um die nächste Generation ins Boot zu holen“, erklärt Andreas Lindenbauer. Er ist selbst seit 15 Jahren in der Pfarre Viehofen bei St. Pölten mit dabei. Nun möchte er nach drei Perioden mit sehr bewegten Jahren – sieben Priester, Kirchenzu- und -neubau – das Zepter an den Nachwuchs übergeben.