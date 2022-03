„Irre!“ Lamparter mit Wettkampf in Saison-Pause

In der abgelaufenen Saison sieht Lamparter eine Weiterentwicklung zum Winter davor, in dem er seine ersten Weltcup-Podestplätze geholt hatte. Mit seinem persönlichen Coach Patrick Murnig war an gewissen Schrauben gedreht worden. „Als ich dann wirklich das Gelbe Trikot sogar zum Triple in Seefeld tragen durfte, ging für mich ein Traum in Erfüllung. Dafür bin ich auch meinem Umfeld sehr dankbar“, womit der Doppel-Weltmeister vom Vorjahr auch seine Familie und seine Teamkollegen ansprach.