Stelzer denkt über Abschaffung der Quarantäne nach

Derzeit weist das Dashboard des Landes Oberösterreich mehr als 54.000 Infizierte aus, fast 69.000 Personen sind in Quarantäne. Am Montag wurden 6505 neue Fälle gemeldet. Angesichts von Personalausfällen u.a. in Spitälern und Schulen auf der einen und vielen Infizierten ohne Symptome auf der anderen Seite findet Stelzer, dass die Quarantäneregeln „rasch an die aktuelle Situation und an das Infektionsgeschehen angepasst“ werden sollten. Dass man symptomlose Infizierte „trotzdem fünf bis zehn Tage wegsperrt, ist nicht nachvollziehbar“, so der Landeshauptmann. Wenn man krank sei und Symptome habe, sollte man - wie bisher bei anderen Krankheiten auch - grundsätzlich zu Hause bleiben, aber „dafür sollte es keine behördlichen Quarantänemaßnahmen brauchen“, betonte Stelzer.