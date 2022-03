Neuer Corona-Lockdown bedroht iPhone-Nachschub

Lockdown für 17 Millionen Menschen

Die Regierung der 17-Millionen-Metropole hatte am Vortag - siehe Video - einen zunächst einwöchigen Lockdown verhängt, während dessen auch alle Bewohner getestet werden sollen. Der Betrieb aller Busse und U-Bahnen wurde eingestellt. Im Zuge der bisher größten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr zwei Jahren wurden in Shenzhen am Sonntag weitere 75 Fälle gezählt, wie die Gesundheitskommission mitteilte.