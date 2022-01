China: So desinfiziert Stadt im Lockdown Straßen

Die Zahl der Ansteckungen mit Covid-19 stieg, obwohl sich die Stadt, die in der Provinz Henan liegt, seit Anfang der Woche im Lockdown befindet. In der Nacht auf den Dreikönigstag fuhren Lastwagen durch menschenleeren Straßen, und versprühten reichlich Desinfektionsmittel. In Yuzhou war am Montag angeordnet worden, dass die Einwohner der Stadt nur noch in dringenden Fällen das Haus verlassen dürfen.