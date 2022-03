„Balduin schwebte immer auf den Flügeln der Musik“

Aufgewachsen in Großraming, verließ Balduin Sulzer im Alter von 10 Jahren seine Kindheitsidylle. Er zog nach Linz, um in die Schule zu gehen, aber auch um bei den berühmten Kronsteiner-Brüdern im Mariendom zu ministrieren und Klavier zulernen. Nach dem Krieg kam er in der Schule und dem Internat des Stifts Wilhering unter.

„Er war dort glücklich, in jedem Zimmer stand ein Klavier, er durfte Orgelspielen, wann er wollte“, erzählt Christine Grubauer (81), Pädagogin, Musikerin, Malerin. „Er schwebte schon als Kind auf den Flügeln der Musik!“ Nach der Matura trat Sulzer in den Orden der Zisterzienser ein, Musikstudien folgten. Und er sollte sein Leben als Pädagoge, Komponist und vielseitiger Musiker verbringen.