Stichwahlen in Tirol: Letzte 27 Ortschefs nun fix

Ursprünglich hätten in 31 Tiroler Gemeinden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ihre Stimme bei der Bürgermeister-Stichwahl abgeben sollen. Wie berichtet, waren es schließlich nur 27, da in den Gemeinden Nassereith, Völs, Wattens und Wörgl jeweils ein Kandidat bzw. eine Kandidatin auf einen Zweikampf verzichtete. Nun stehen in den letzten 27 Gemeinden die Sieger fest. In der Gemeinde Wenns erreichten beide Kandidaten exakt gleich viele Stimmen. Einen Sieger gab es aber dennoch. Die Ortschefs im Überblick: