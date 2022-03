Grüne Basis soll Felipes langem Abschied zusehen

Zwei Landesversammlungen sind nötig, um nach der Ankündigung von LHStv. Ingrid Felipe, ab 2023 aus der Politik auszuscheiden, die neue grüne Landesspitze in Tirol zu bestimmen: 450 Wahlberechtigte reden jeweils mit. FPÖ-Chef Markus Abwerzger hat wenig Hoffnung: „Schwarz-Grün zerbröselt in Tirol wie in Wien.“