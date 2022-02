Tirol-Wahl: Sieger und Verlierer auf allen Seiten

Stichwahl in 31 Gemeinden

Dass ÖVP-Landtagsabgeordneter Stefan Weirather in Imst, Hans Lintner in Schwaz und Werner Hackl in Hall in die Stichwahl müssen, ist zwar angesichts der teils vielen Herausforderer nicht ungewöhnlich, dürfte aber doch schmerzhaft sein. Insgesamt ist das Bürgermeister-Rennen in 31 Gemeinden noch offen. Dort kommt es am Sonntag, dem 13. März, zur Stichwahl.